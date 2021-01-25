Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-ноябре 2020 года составил 3,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. На территорию Свердловской области с января по ноябрь 2020 года въехали 97 тыс. 320 человек, выбыли из региона 94 тыс. 260 человек, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-ноябре 2020 года составил 3 тыс. 060 человек (в январе-ноябре 2019 года — 6 тыс. 471).



Прирост международных мигрантов с начала года составил 5 тыс. 727 человек (в январе-ноябре предыдущего года — 14 тыс. 219), в том числе со странами СНГ — 5 тыс. 218 человек, с другими зарубежными государствами — 509 человек.