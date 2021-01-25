УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:37

Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-ноябре 2020 года составил 3,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. На территорию Свердловской области с января по ноябрь 2020 года въехали 97 тыс. 320 человек, выбыли из региона 94 тыс. 260 человек, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-ноябре 2020 года составил 3 тыс. 060 человек (в январе-ноябре 2019 года — 6 тыс. 471).

Прирост международных мигрантов с начала года составил 5 тыс. 727 человек (в январе-ноябре предыдущего года — 14 тыс. 219), в том числе со странами СНГ — 5 тыс. 218 человек, с другими зарубежными государствами — 509 человек.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.01.2021 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-октябре 2020 года превысил 3,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. На территорию Свердловской области с января по октябрь 2020 года въехали 88 тыс. 266 ...

16.12.2020 Число мигрантов в России сократилось до 6 млн человек

УрБК, Москва, 16.12.2020. Общее число мигрантов в РФ в настоящее время составляет около 6 млн человек, сообщили в МВД ...

09.12.2020 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-сентябре превысил 3,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. На территорию Свердловской области с января по сентябрь 2020 года въехали 79 тыс. 120 ...

10.11.2020 Миграционный прирост населения Свердловской области с начала года превысил 2,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. На территорию Свердловской области с января по август 2020 года въехали 66 тыс. 760 ...

30.10.2019 Миграционный прирост населения Свердловской области с начала года превысил 4,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. На территорию Свердловской области с января по август 2019 года въехали 77 тыс. 226 ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности13.01.2021Свердловчане стали чаще занимать «до зарплаты»13.01.2021ММК усиливает позиции на рынке белой жести14.01.2021Вызовы для рынка жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Февраль 2021 (328)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18