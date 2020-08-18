В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по подготовке инфраструктуры города к Универсиаде

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на рассмотрение горожан будет вынесен вопрос о размещении линейного объекта — сети водоснабжения.
«Проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению, будут размещены на официальном портале Екатеринбурга 19 февраля 2021 года.
Экспозиция проектов, в свою очередь, будет организована в холле на 2 этаже здания администрации города Екатеринбурга по адресу проспект Ленина, 24а с 19 февраля по 5 марта 2021 года. Время работы экспозиции: с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 09.00 до 17.00», — говорится в сообщении.
Сами обсуждения будут проходить с 12 февраля по 16 марта 2021 года.
Отмечается, что общественные обсуждения пройдут с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, установленных указом губернатора Свердловской области.
Напомним, что 32-я Универсиада пройдет в Екатеринбурге 8-19 августа 2023 года. Центром проведения соревнований станет спортивная деревня в Новокольцовском районе города. Строительство объектов Универсиады уже началось.
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился провести общественные обсуждения ...17.08.2020 Власти Екатеринбурга подготовят инфраструктуру к проведению Универсиады-2023
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился провести общественные обсуждения ...08.05.2020 В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по обустройству зоны отдыха на берегу Шарташа
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении ...10.04.2020 Глава Екатеринбурга поручил подготовить документацию по подготовке дорог к Универсиаде-2023
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которым поручил ...06.06.2019 В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по строительству трамвайной линии из Академического района
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановил организовать общественные ...