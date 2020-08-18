В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по подготовке инфраструктуры города к Универсиаде

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на рассмотрение горожан будет вынесен вопрос о размещении линейного объекта — сети водоснабжения.



«Проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению, будут размещены на официальном портале Екатеринбурга 19 февраля 2021 года.



Экспозиция проектов, в свою очередь, будет организована в холле на 2 этаже здания администрации города Екатеринбурга по адресу проспект Ленина, 24а с 19 февраля по 5 марта 2021 года. Время работы экспозиции: с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 09.00 до 17.00», — говорится в сообщении.



Сами обсуждения будут проходить с 12 февраля по 16 марта 2021 года.



Отмечается, что общественные обсуждения пройдут с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, установленных указом губернатора Свердловской области.



Напомним, что 32-я Универсиада пройдет в Екатеринбурге 8-19 августа 2023 года. Центром проведения соревнований станет спортивная деревня в Новокольцовском районе города. Строительство объектов Универсиады уже началось.