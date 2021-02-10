В Свердловской области выявлено 276 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 12 февраля 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 74 тыс. 224 человека.
Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 197. За сутки из больниц выписаны 284 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 67 тыс. 018 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 15 тыс. 089 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 042 тыс. 837 человек. За сутки зарегистрировано 507 летальных случаев (всего 79 тыс. 194), выздоровели 20 тыс. 720 человек (всего 3 млн 559 тыс. 142).
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