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На Среднем Урале зарегистрировали более 40 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. На 4 февраля жители Свердловской области подали 40 тыс. 406 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 27 тыс. 447 уже одобрены, по 10 тыс. 257 получены отказы.

Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.

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