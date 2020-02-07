УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. В Екатеринбурге на площади 100 кв. метров горел склад с бумажными изделиями в подвале административного здания на ул. Амундсена. В тушении пожара были задействованы 52 сотрудника МЧС и 13 единиц техники. Для того чтобы полностью справиться с огнем, потребовалось более пяти часов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 23.58 часов 11 февраля.
«В подвале административного офисного здания горели бумажные изделия. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой, высокой температурой горения и сильной задымленностью», — сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В 01.47 возгорание удалось локализовать на площади 100 кв. м., в 03.05 огнеборцы ликвидировали открытое горение, в 05.10 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.
Информации о пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
Как сообщал УрБК, несколькими днями ранее, 8 февраля, огнеборцы тушили пожар в 23-этажном здании БЦ «Белинского, 83». Горели электрощитки, из-за чего произошло сильное задымление помещений, пострадали два человека.
Фото с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области
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