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Сегодня, 10:16

Ассоциация банков России предложила новые меры борьбы с кибермошенничеством

УрБК, Москва, 12.02.2021. Ассоциация банков России (АБР) подготовила два законопроекта, направленные на борьбу с кибермошенничеством, сообщает «Коммерсантъ».

Первый документ вносит изменения в закон «О национальной платежной системе (НПС)», второй — в Уголовный кодекс.

Как пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков, главным новшеством станет появление у клиентов шанса на то, что украденные деньги можно успеть заморозить на счете мошенника до подачи документов в суд. Предусмотрена и возможность «получения оперативно документов по владельцу счета «мошенников».

Ранее стало известно, что в 2020 году россияне перевели телефонным и онлайн-мошенникам около 150 млрд руб. Из них 66 млрд руб. — лжесотрудникам банков. Еще 46,5 млрд руб. злоумышленники заработали на фиктивных медицинских услугах.18,6 млрд руб. принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

За 11 месяцев 2020 года полиция в Свердловской области возбудила 5 тыс. 900 уголовных дел по фактам мошенничества с использованием сети Интернет. По сравнению с прошлым годом количество дел по таким преступлениям выросло более чем в 1,6 раза.

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