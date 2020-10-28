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Свердловский арбитраж рассматривает иск о банкротстве ЖКС «Полесье»

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. Арбитражный суд Свердловской области рассматривает иск о банкротстве жилищно-строительного кооператива «Полесье», говорится в материалах суда.

Заявителем по делу выступает ООО «Форматинвест». Сумма исковых требований составляет 6,5 млн руб.

По итогам первого заседания заявление о признании должника банкротом оставили без движения до 9 марта.

Отметим, что ЖСК «Полесье» зарегистрирован в Екатеринбурге по ул. Фролова, 19/1. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

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