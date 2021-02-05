В Челябинской области отклонили свыше 5,6 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 12.02.2021. На 4 февраля жители Челябинской области подали 21 тыс. 383 заявки на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 14 тыс. 271 уже одобрены, по 5 тыс. 639 получены отказы.



Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.