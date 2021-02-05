На Среднем Урале цены на морковь за неделю выросли на 9,81%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. С 1 по 8 февраля 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на морковь выросли на 9,81% (до 38,49 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Отметим, что за неделю с 25 января по 1 февраля цены на морковь в Свердловской области выросли на 2,34%, до 35,05 руб. за кг.



Помимо этого, выросли цены на огурцы (на 5,12%, до 191,86 руб. за кг), яйца куриные (на 3,74%, до 71,82 руб. за десяток), маргарин (на 2,24%, до 155,78 руб. за кг), а также на сыры сычужные твердые и мягкие (на 2,11%, до 645,53 руб. за кг).



В то же время, согласно данным ведомства, за неделю снизились цены на карамель (на 2,38%, до 229,26 руб. за кг), творог жирный (на 1,22%, до 371,07 руб. за кг), а также на муку пшеничную (на 0,8%, до 44,82 руб. за кг).