Минимальный лимит на перевод средств в СБП может вырасти до 150 тыс. рублей в сутки

УрБК, Москва, 11.02.2021. Минимальный лимит на перевод средств в системе быстрых платежей (СБП) может вырасти до 150 тыс. руб. в сутки. Об этом говорится в проекте указания Банка России.



«Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан», — сообщается в документе.



Напомним, что система быстрых платежей была разработана Банком России и Национальной системой платежных карт. Она была запущена в промышленную эксплуатацию с 28 января 2019 года. В настоящее время в СБП реализована возможность совершать переводы между счетами граждан, а также платежи в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов.