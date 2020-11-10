Свердловские налоговики в 2020 году доначислили в консолидированный бюджет РФ 3,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Налоговые органы Свердловской области по результатам проведенных за 2020 год проверок дополнительно начислили платежи в консолидированный бюджет РФ на общую сумму 3 млрд 508 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.
По результатам проведенных 2,1 млн камеральных налоговых проверок деклараций (расчетов) налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 1 млрд 458,8 млн руб.
«По результатам проведенной 171 выездной налоговой проверки налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 2 млрд 049 млн руб. Уровень результативности выездных налоговых проверок налогоплательщиков составил 98,8%. Дополнительно начисленные платежи в расчете на одну проведенную проверку составили 12 млн руб.», — говорится в сообщении.
С участием органов внутренних дел проведено 60 выездных налоговых проверок налогоплательщиков (35,1% от общего количества проведенных проверок). По их результатам было дополнительно начислено платежей на сумму 1 млрд 325 млн руб.
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