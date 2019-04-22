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Генпрокуратура передала в суд дело о растрате имущества банка «Югра» в размере 23,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.02.2021. Генпрокуратура РФ передала в суд дело о растрате имущества банка «Югра» в размере 23,6 млрд руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвинение в отношении бенефициарного владельца ПАО Банк «Югра» Алексея Хотина, председателя правления финансовой организации Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой было утверждено заместителем генпрокурора РФ.

Фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Растрата чужого имущества в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения».

«Установлено, что Хотин с целью хищения имущества ПАО Банк «Югра» в 2014 году в Москве создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в названном кредитном учреждении. После этого в период 2014-2017 годы они похитили денежные средства банка в размере 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям — ООО «КапСтрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское», — говорится в сообщении.

Отметим, что в 2016 году банк «Югра» по размеру активов занимал 30-е место среди российских финансово-кредитных организаций. 28 июля 2017 года у него была отозвана лицензия, в сентябре 2018-го финансово-кредитную организацию признали банкротом.

В 2019 году основной акционер банка «Югра» Алексей Хотин (на момент отзыва лицензии ему принадлежало 52,5% акций) был задержан в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд руб. После этого следствие выдвинуло обвинение в отношении экс-председателя правления финансово-кредитной организации Дмитрия Шиляева и бывшего президента «Югры» Алексея Нефедова. Их также изначально обвиняли в хищении 7,5 млрд руб.

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