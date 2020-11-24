Российские авиакомпании в январе сократили перевозки пассажиров на 38%

УрБК, Москва, 11.02.2021. Российские авиакомпании в январе 2021 года перевезли 5,5 млн пассажиров. Это на 38% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из оперативных данных Росавиации.



Пассажирооборот в прошлом месяце снизился на 53%, до 11,23 млрд пассажирокилометров



Отметим, что по итогам 2020 года авиакомпании РФ перевезли 69,2 млн пассажиров (минус 46% к уровню 2019 года).



Между тем Минтранс прогнозирует рост числа авиапассажиров до 105 млн человек в 2021 году.