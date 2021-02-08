Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро — на 13 коп.

УрБК, Москва, 11.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 9,47 коп., до 73,75 руб., курс евро на — 12,96 коп., до 89,43 руб.