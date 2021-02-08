Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро — на 13 коп.

УрБК, Москва, 11.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 9,47 коп., до 73,75 руб., курс евро на — 12,96 коп., до 89,43 руб.
УрБК, Москва, 08.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2021 года. Курс долл. ...05.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 05.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2021 года. Курс долл. ...04.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 04.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2021 года. Курс долл. ...01.02.2021 Официальный курс доллара США и евро снизился на 75 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 января 2021 года. Курс долл. ...19.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2021 года. Курс долл. ...