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«Россети Урал» — «Челябэнерго» подключили к электросетям эколого-туристический комплекс «Черная скала»

УрБК, Челябинск, 11.02.2021. Энергетики Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» завершили работы по подключению к электросетям эколого-туристического комплекса «Черная скала» в Национальном парке «Таганай» в окрестностях города Златоуст Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба компании, чтобы обеспечить надежное электроснабжение объекта, специалисты «Россети Урал» построили и ввели в эксплуатацию новый центр питания —компактную подстанцию (ПС) классом напряжения 35/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА — и отходящую кабельную линию электропередачи (КЛ) 0,4 кВ протяженностью 500 метров. При строительстве и монтаже энергетики использовали современное и экономичное отечественное оборудование, которое успешно прошло полный комплекс испытаний на соответствие требованиям российских стандартов.

Фотография предоставлена пресс-службой «Россети Урал» — «Челябэнерго»
Фотография предоставлена пресс-службой «Россети Урал» — «Челябэнерго»

ПС 35/0,4 кВ «Черная скала» расположена в границах особо охраняемой природной территории на вершине горы, покрытой реликтовым еловым лесом. Отмечается, что монтажные работы проведены с соблюдением всех требований экологического законодательства РФ.

«Походы на Таганай популярны среди жителей Златоуста и Челябинской области, а также гостей из других регионов России. Эколого-туристический комплекс «Черная скала» создан в урочище Семибратка в рамках Национального проекта «Экология». Это место для отдыха на природе туристов разных возрастных групп с различной физической подготовкой. Подача электроэнергии на объекты «Черной скалы» значительно повысит уровень комфорта посетителей комплекса, особенно в зимний период», — говорится в сообщении.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых потребителей к сетям филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго». Присоединенная мощность по заявке на технологическое присоединение составила 50 кВт (киловатт). Указанная величина присоединенной мощности, а также имеющийся на ПС 35/0,4 кВ «Черная скала» резерв мощности позволит не только обеспечить надежное и качественное электроснабжение комплекса, но и создать условия для дальнейшего развития эколого-туристической инфраструктуры.

Отмечается также, что специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» — активные участники и волонтеры экологических акций Национального парка «Таганай», будь то уборка мусора, оставленного туристами; изготовление скамеек вокруг мест, отведенных под кострища; очистка скал от «автографов» вандалов или противопожарные мероприятия в охранных зонах ЛЭП.

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