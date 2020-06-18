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Экс-сотрудник свердловского правительства Владислав Русаков предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. В городской суд Лесного направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации муниципалитета и начальника отдела министерства инвестиций и развития Свердловской области Владислава Русакова.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ему предъявлено обвинение по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», части 6 статьи 290 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Отмечается, что В. Русаков с апреля 2010 года по апрель 2017 года являлся заместителем главы администрации Лесного, а с мая 2017 года по январь 2019 года — директором департамента, а затем начальником отдела министерства инвестиций и развития Свердловской области.

«Мужчина обвиняется в том, что в период с 2014 по 2018 год на условиях получения незаконного денежного вознаграждения оказывал общее покровительство и способствовал заключению с предпринимателем и юридическим лицом договоров поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения городского округа «Город Лесной» на общую сумму свыше 84 млн рублей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций, занимающихся реализацией продуктов питания на территории Свердловской области, и охраняемых законом интересов государства», — говорится в сообщении.

В качестве незаконного вознаграждения за покровительство экс-замглавы муниципалитета получил 5,9 млн руб. Кроме того, имея запрет на предпринимательскую деятельность, В. Русаков с 2005 года по апрель 2020 года через доверенных лиц и близких родственников принимал участие в работе коммерческих фирм с предоставлением им льгот, преимуществ и общего покровительства. Таким образом, он получил доход на общую сумму свыше 5,9 млн руб.

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