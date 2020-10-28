Из бюджета Екатеринбурга направят более 143,4 млн рублей на субсидирование работ по замене лифтов

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении организациям, управляющим многоквартирными домами, субсидий из городского бюджета на замену лифтов в 2021 году.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, всего планируется направить в качестве субсидий из городской казны 143,4 млн руб. Общая сумма расходов на замену 161 лифта в 44 многоквартирных домах составит 406 млн руб.
«Такая же сумма в виде субсидии направлена из бюджета Свердловской области. 119 млн 400 тыс. руб. — средства собственников помещений (их доля должна составлять не менее 15% от общей суммы стоимости и монтажа нового лифта)», — говорится в сообщении.
По информации управления жилищного и коммунального хозяйства горадминистрации, на сегодняшний день в муниципалитете функционируют 11 тыс. лифтов, из них замене подлежат около 2 тыс. В 2020 году в рамках муниципальной программы было заменено 197 лифтов, а также 194 лифта в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2020. В Екатеринбурге в рамках возобновленной программы по замене лифтового оборудования в ...09.09.2016 За два года в домах Екатеринбурга заменят 29 лифтов
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2016. В Екатеринбурге с начала 2015 года в рамках реализации программы по модернизации ...22.10.2014 В многоквартирных домах Екатеринбурга будут дополнительно заменены лифты
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2014. Администрация Екатеринбурга в рамках реализации муниципальной программы по замене ...08.09.2014 До конца 2014 года в жилых домах Екатеринбурга планируют заменить 120 лифтов
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2014. До конца 2014 года в жилых домах Екатеринбурга планируют заменить 120 лифтов, сообщает ...31.10.2012 В Екатеринбурге до конца года будет заменено 135 лифтов в многоквартирных домах
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2012. В Екатеринбурге до конца этого года будет заменено 135 лифтов, сообщает пресс-служба ...