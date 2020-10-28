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Из бюджета Екатеринбурга направят более 143,4 млн рублей на субсидирование работ по замене лифтов

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении организациям, управляющим многоквартирными домами, субсидий из городского бюджета на замену лифтов в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, всего планируется направить в качестве субсидий из городской казны 143,4 млн руб. Общая сумма расходов на замену 161 лифта в 44 многоквартирных домах составит 406 млн руб.

«Такая же сумма в виде субсидии направлена из бюджета Свердловской области. 119 млн 400 тыс. руб. — средства собственников помещений (их доля должна составлять не менее 15% от общей суммы стоимости и монтажа нового лифта)», — говорится в сообщении.

По информации управления жилищного и коммунального хозяйства горадминистрации, на сегодняшний день в муниципалитете функционируют 11 тыс. лифтов, из них замене подлежат около 2 тыс. В 2020 году в рамках муниципальной программы было заменено 197 лифтов, а также 194 лифта в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

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