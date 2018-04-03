Число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка УБРиР за год выросло на 29%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в 2020 году выросло на 28,6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УБРиР.
Исследование проводилось по всей территории присутствия финансового учреждения.
Согласно проведенному анализу, доля активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения УБРиР среди активных клиентов банка с января по декабрь увеличилась на 10 п. п. и составила 41%.
На 50% увеличилось количество операций, проводимых клиентами банка через мобильное приложение и интернет-банк. За год число операций на одного пользователя приросло на 1,4 п. п. и составило 6,73.
«Эксперты УБРиР отмечают, что рост пользователей мобильного приложения и интернет-банка был закономерным в сложившихся в 2020 году обстоятельствах. С одной стороны, дистанционные каналы позволяли клиентам осуществлять все необходимые финансовые операции, не посещая офис банка и даже не выходя на улицу из дома. С другой стороны, за прошедший год банк значительно улучшил качество сервиса в мобильном приложении и интернет-банке, повысив удобство и скорость обслуживания их пользователей, а также предоставив клиентам новые возможности по удаленному решению своих финансовых вопросов», — говорится в сообщении.
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