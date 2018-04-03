УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:42

Число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка УБРиР за год выросло на 29%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в 2020 году выросло на 28,6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УБРиР.

Исследование проводилось по всей территории присутствия финансового учреждения.

Согласно проведенному анализу, доля активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения УБРиР среди активных клиентов банка с января по декабрь увеличилась на 10 п. п. и составила 41%.

На 50% увеличилось количество операций, проводимых клиентами банка через мобильное приложение и интернет-банк. За год число операций на одного пользователя приросло на 1,4 п. п. и составило 6,73.

«Эксперты УБРиР отмечают, что рост пользователей мобильного приложения и интернет-банка был закономерным в сложившихся в 2020 году обстоятельствах. С одной стороны, дистанционные каналы позволяли клиентам осуществлять все необходимые финансовые операции, не посещая офис банка и даже не выходя на улицу из дома. С другой стороны, за прошедший год банк значительно улучшил качество сервиса в мобильном приложении и интернет-банке, повысив удобство и скорость обслуживания их пользователей, а также предоставив клиентам новые возможности по удаленному решению своих финансовых вопросов», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.04.2018 УБРиР повысил ставки по онлайн-вкладам

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) со 2 апреля 2018 года повысил ставки по ...

13.03.2017 Число пользователей интернет-банка в УБРиР за 2016 год выросло на 15%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2017. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) растет количество пользователей ...

07.12.2016 Доля операций в интернет-банке УБРиР достигла 70%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2016. Доля операций в интернет-банке Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), ...

08.11.2016 За год число пользователей интернет-банка УБРиР выросло на 22%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2016. За год (с сентября 2015 по сентябрь 2016) количество активных пользователей ...

15.12.2015 УБРиР упростил работу в мобильном банке

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2015. Пользователи мобильного банка УБРиР теперь получили возможность подключить функцию ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности12.01.2021Снежный паралич13.01.2021Свердловчане стали чаще занимать «до зарплаты»
Архив новостей
Февраль 2021 (296)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18