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На Среднем Урале заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла за месяц почти в два раза

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на Среднем Урале в январе этого года в 1,9 раза превысила показатель декабря предыдущего года.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в январе этого года в Свердловской области зарегистрировано 1 тыс. 756 случаев заболевания ОКИ. При этом показатель заболеваемости составил 51,6 на 100 тыс. населения, что в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года.

«В структуре заболеваний ОКИ (с расшифрованной этиологией) ротавирусная инфекция составила 38,5%, норовирусная инфекция — 33,5%, ОКИ, вызванные бактериальным возбудителем — 24,2%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего от кишечных инфекций страдают дети (83,1% от общего количества заболевших).

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