На Среднем Урале заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла за месяц почти в два раза

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2012. По последним данным, за десять месяцев текущего года по Свердловской области ...

С начала года в Свердловской области произошло более 25 тыс. случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2010. Роспотребнадзор по Свердловской области подвел итоги эпидемиологической ситуации за 5 ...

Роспотребнадзор по Свердловской области: Эпидемиологическая ситуация в регионе характеризуется как стабильная

За 3 месяца 2009 года в Свердловской области зарегистрировано на 14% больше случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, чем за аналогичный период прошлого года

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2009. За 3 месяца 2009 года в Свердловской области зарегистрирован 8171 случай заболеваний ...