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В Екатеринбурге с начала 2021 выросло число хищений с проникновением в жилища

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. В Екатеринбурге с начала 2021 года зарегистрировано более 20 случаев хищений, связанных с проникновением в жилища граждан, а также иные помещения. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

«Так, к примеру, 7 февраля в полицию поступило заявление от 45-летней жительницы Чкаловского района Екатеринбурга. Заявительница сообщила, что на выходных она отсутствовала дома, а когда вернулась вечером в воскресенье, обнаружила, что кто-то проник в ее квартиру путем отжима окна. Квартира располагается на первом этаже, при этом окна не оборудованы решетками. Злоумышленники похитили драгоценности и деньги, хранившиеся дома у потерпевшей. Общая сумма ущерба составила почти 150 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции в связи с участившимися хищениями призывают граждан придерживаться основных правил, которые могут снизить риск совершения квартирных краж.

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