В Екатеринбурге с начала 2021 выросло число хищений с проникновением в жилища

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. В Екатеринбурге с начала 2021 года зарегистрировано более 20 случаев хищений, связанных с проникновением в жилища граждан, а также иные помещения. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.
«Так, к примеру, 7 февраля в полицию поступило заявление от 45-летней жительницы Чкаловского района Екатеринбурга. Заявительница сообщила, что на выходных она отсутствовала дома, а когда вернулась вечером в воскресенье, обнаружила, что кто-то проник в ее квартиру путем отжима окна. Квартира располагается на первом этаже, при этом окна не оборудованы решетками. Злоумышленники похитили драгоценности и деньги, хранившиеся дома у потерпевшей. Общая сумма ущерба составила почти 150 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции в связи с участившимися хищениями призывают граждан придерживаться основных правил, которые могут снизить риск совершения квартирных краж.
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Очередной жертвой мошенников в Екатеринбурге стала местная жительница 1969 года ...29.01.2021 В Екатеринбурге лжесотрудница соцслужбы похитила у пенсионерки 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге сотрудники полиции ищут подозреваемую в хищении 1,5 млн руб. у ...24.11.2020 Лжебанкиры похитили у жительницы Екатеринбурга более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Телефонные мошенники похитили у 44-летней жительницы Екатеринбурга свыше 4 млн руб. ...27.10.2020 Мошенники под видом сотрудников банка похитили у жительницы Екатеринбурга 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...10.06.2016 Свердловская полиция заявила о поимке всех профессиональных квартирных воров
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2016. Заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской ...