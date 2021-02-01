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Препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с семи улиц Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Сегодня днем коммунальные службы Екатеринбурга работают над расчисткой и вывозом снежных масс с улиц 40 лет ВЛКСМ, Учителей, Мичурина, Ткачей, Стачек и площади Советской Армии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В процессе вывоза снежных масс на указанных участках улично-дорожной сети будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия.

Городские власти обращаются к жителям Екатеринбурга с просьбой отнестись к принимаемым мерам с пониманием, исключив парковку автотранспортных средств вдоль обочин и в «парковочных карманах» на обозначенных участках.

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