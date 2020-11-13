Южноуральское УФАС проверяет рост цен на авиабилеты из Челябинска в Москву

УрБК, Челябинск, 11.02.2021. Южноуральское Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) России изучает ценовую ситуацию в связи с удорожанием стоимости авиабилетов из Челябинска в Москву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



На резкий рост стоимости авиабилетов до Москвы жители Челябинской области пожаловались после прекращения авиаперевозок по этому направлению компанией «Аэрофлот».



Сотрудники ведомства изучают ценовые предложения на сайтах авиакомпаний, в том числе в сравнении со стоимостью авиабилетов в Москву из Екатеринбурга, Магнитогорска и Уфы.



В случае установления признаков нарушения Закона о защите конкуренции, указывающих на возможное антиконкурентное поведение компаний, службой будут оперативно приняты меры антимонопольного реагирования, уточняют в Челябинском УФАС.



Как сообщал УрБК, проверки экономической обоснованности установленных цен и соответствия действий хозсубъектов требованиям антимонопольного законодательства Челябинское УФАС проводит периодически. В 2019 году ведомство проверяло необоснованный рост стоимости авиабилетов Челябинск — Симферополь.