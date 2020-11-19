Число зарегистрированных договоров «долевки» на Среднем Урале в 2020 году выросло на 12%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на Среднем Урале в январе-декабре 2020 года составило 28 тыс. 384 штуки, что на 12% больше уровня предыдущего года. Об этом рассказали УрБК в пресс-службе Управления Росреестра по региону.



Также было зарегистрировано 5 тыс. 487 договоров об уступке прав требования по ДДУ. Это в 1,8 раза больше уровня 2019 года.



«Количество зарегистрированных прав собственности участников долевого строительства возросло на 18%, до 24 тыс. 405 штук. Из них 19 тыс. 742 (92%) зарегистрировано в отношении жилых помещений в многоквартирных домах; 536 (2,5%) — на машино-места», — говорится в сообщении.