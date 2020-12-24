Из свердловского бюджета мукомолам выделят 60,7 млн рублей для стабилизации цен на хлеб

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Из бюджета Свердловской области выделят 60,7 млн руб. предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности региона для стабилизации цен на хлеб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
Соответствующий проект постановления принят на заседании областного правительства.
Большую часть этой суммы (45 млн руб.) направят предприятиям на компенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Размер субсидий в данном случае составит 2 тыс. 150 руб. за тонну произведенной продукции. Остальные средства будут направлены на компенсацию закупки продовольственной пшеницы.
Напомним, в конце декабря 2020 года правительство РФ заключило с ритейлерами и производителями соглашение о заморозке цен на сахар, подсолнечное масло, муку и хлеб на период до марта 2021 года.
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