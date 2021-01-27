Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка почти 2,5 млн рублей заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Жительница Екатеринбурга перевела предполагаемым мошенникам 2 млн 496 тыс. руб., взятых в кредит, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.
Заявление от потерпевшей поступило в полицию 10 февраля. Со слов женщины, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее злоумышленник убедил потерпевшую оформить кредит.
«При этом звонивший сообщил заявительнице, что аккаунт женщины в банковском приложении якобы взломан и кто-то пытается от ее имени оформить кредит, и для отмены операции собеседнице требуется самой оформить online-заявку на денежный заем. Доверчивая горожанка согласилась и подала соответствующую заявку. После этого банк одобрил женщине кредит на сумму 2 млн 496 тыс. руб. Затем с женщиной вновь связался лжепредставитель кредитной организации и сообщил, что все средства требуется зачислить на указанные им «безопасные» счета, номера которых потерпевшей пришли по мессенджеру», — говорится в сообщении.
Потерпевшая перевела предполагаемым мошенникам всю сумму по 300 тыс. руб. По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 9 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
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