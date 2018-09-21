В Свердловской области за 180 млн рублей выставили на продажу металлургический завод

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Завод малой металлургии, расположенный в Серове, выставлен на продажу на сайте «Авито». За производственные мощности и недвижимое имущество предприятия владелец хочет выручить от сделки 180 млн руб.



Как указывается в объявлении, Серовский завод малой металлургии был запущен в эксплуатацию в 2004 году. Предприятие производит ферросплавы и продукцию цветных металлов.



Площади завода составляют более 25 тыс. кв.м., имеются железнодорожные подъездные пути и свои электрические подстанции.



Как сообщает продавец, 90% продукции завода отправляется на экспорт. В числе покупателей на территории РФ перечислены такие предприятия, как ОАО «НЛМК» г. Липецк, ОАО «Златоустовский металлургический завод», ОАО «НТМК» г. Нижний Тагил, ОАО «Чусовской металлургический завод», ОАО «Ашинский металлургический завод» г. Аша, а также ОАО «ВМЗ Красный Октябрь» г. Волгоград.