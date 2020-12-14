Полиция Екатеринбурга расследует 449 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных купюр в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021 В Екатеринбурге в прошлом году сотрудники полиции возбудили 449 уголовных дел по фактам сбыта поддельных банкнот. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.
В прошлом году на территории муниципалитета чаще всего злоумышленники подделывали купюры номиналом 5 тыс. руб. (в полиции зарегистрировано 875 подобных фактов), реже — номиналом 1 тыс. руб. (47 фактов), в 13 случаях фальшивомонетчики пытались сбыть фальшивые купюры номиналом 2 тыс. руб.
В 2020 году за сбыт поддельных денежных знаков сотрудниками полиции изобличено и задержано 22 человека.
«В настоящее время наблюдается тенденция улучшения качества изготовления подделок с использованием капельно-струйных принтеров, применением имитации полимерной полосы и лазерной микроперфорации. Данный способ является наиболее доступным и не требующим привлечения специалистов для изготовления печатных форм. Такие поддельные банкноты отличаются хорошим качеством, и даже опытные сотрудники банковских учреждений не всегда могут отличить подделку от подлинной купюры», — говорится в сообщении.
Торговые объекты, сети аптек, магазинов и АЗС по-прежнему остаются самыми распространенными местами сбыта подделок, уточняют в УМВД по Екатеринбургу.
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