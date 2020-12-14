Полиция Екатеринбурга расследует 449 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных купюр в 2020 году

В Екатеринбурге с начала года возбудили более 400 уголовных дел по фактам сбыта поддельных купюр

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2020. С начала 2020 года в Екатеринбурге возбудили 415 уголовных дел по фактам сбыта ...