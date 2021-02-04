Почти 60% свердловчан назвали еду своей главной статьей расходов

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. 59% опрошенных жителей Свердловской области назвали еду своей главной статьей расходов, говорится в исследовании портала по поиску работы hh.ru.



«42% больше всего денег тратят на аренду жилья и ипотеку, 29% — на коммунальные расходы, 20% — на кредиты. По 8% отметили транспорт/автомобиль и расходы детей, 7% выделили лечение и лекарства. 5% свердловчан больше всего денег тратят на одежду и обувь, еще столько же — на досуг и отдых», — говорится в исследовании.



93% свердловчан тратят заработанные деньги на еду, 76% — на услуги связи и телевидения, 69% — на коммунальные услуги. И лишь 20% жителей региона расходуют зарплату еще и на образование.



Ранее стало известно, что 39% свердловчан не хватает зарплаты для покрытия основных нужд. Согласно результатам опроса hh.ru, в случае дефицита денежных средств жители региона чаще всего отказываются от путешествий (69%), от покупки новой одежды и обуви, а также от интересного досуга (по 67%).