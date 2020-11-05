В Екатеринбурге микрорайон Шинный остался без горячей воды из-за аварии

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. В Екатеринбурге ряд домов по улицам Самолетная, Кварцевая и Шишимская остались без горячего водоснабжения из-за аварии, сообщили УрБК читатели.



По их словам, ГВС было отключено вечером 10 февраля. В одном из домов с 9 февраля отключена холодная вода. Подвоз воды организован не был.



В диспетчерской управляющей компании «Чкаловская», в чьем ведении находятся дома, не смогли дать внятного пояснения причинам аварии и уточнить сроки возобновления подачи ресурсов.



В единой городской аварийно-диспетчерской службе сообщили, что последствия аварии планируют устранить в течение сегодняшнего дня.