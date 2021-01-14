Более 16% российских банков показали убыток по итогам 2020 года

УрБК, Москва, 11.02.2021. 16,3% российских банков показали убыток по итогам 2020 года, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».



«По итогам 2020 года 51,7% банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц, 37% — с чистым оттоком средств предприятий со счетов», — говорится в исследовании.



Ранее генеральный директор агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко отмечал, что не менее 15-20 банков могут покинуть российский рынок из-за присоединения к более крупным игрокам или в связи с добровольным отказом от лицензии.