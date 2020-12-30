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Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в 2020 году выросли на 1,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. По итогам января-декабря 2020 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 34,3 млн т грузов. Это на 1,8% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Грузооборот автотранспорта за 12 месяцев 2020 года составил 6 млрд 544 млн тонно-км (плюс 28,2% к уровню января-декабря 2019 года).

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