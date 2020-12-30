Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в 2020 году выросли на 1,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. По итогам января-декабря 2020 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 34,3 млн т грузов. Это на 1,8% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.
Грузооборот автотранспорта за 12 месяцев 2020 года составил 6 млрд 544 млн тонно-км (плюс 28,2% к уровню января-декабря 2019 года).
УрБК, Екатеринбург, 30.12.2020. По итогам января-ноября 2020 года автомобильный транспорт в Свердловской области ...02.12.2020 Перевозки грузов автотранспортом в Свердловской области в январе-октябре выросли на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. По итогам января-октября 2020 года автомобильный транспорт в Свердловской области ...30.10.2020 Перевозки грузов автотранспортом в Свердловской области с начала года выросли на 1,8%
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2020. По итогам января-сентября 2020 года автомобильный транспорт в Свердловской области ...12.05.2020 Погрузка на Южно-Уральской железной дороге в январе-апреле сократилась на 1,9%
УрБК, Челябинск, 12.05.2020. По оперативной информации, погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) за четыре ...01.02.2017 Объем грузоперевозок в Свердловской области снизился на 5,9%
В январе-декабре 2016 года автомобильным транспортом в Свердловской области было перевезено 32,5 млн. т грузов, что на ...