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Вчера, 18:01

ЦБ в 2020 году выявил более 200 компаний с признаками финансовых пирамид

УрБК, Москва, 10.02.2021. В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, почти половина выявленных финансовых пирамид и большая часть нелегальных форекс-дилеров осуществляли свою деятельность в интернете.

«Мошенники активно используют новые технологии, эксплуатируют раскрученные темы и применяют методы психологического воздействия. Они привлекают для раскрутки проектов популярных блогеров, заманивают клиентов в мессенджерах», — отмечает директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Отметим, что по итогам 2019 года было выявлено 237 финансовых пирамид, 1 тыс. 845 нелегальных кредиторов и 210 организаций с признаками нелегальных форекс-дилеров, работающих на территории России.

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