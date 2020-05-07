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Вчера, 17:20

На Среднем Урале ожидается смог до конца рабочей недели

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области синоптики прогнозируют смог с вечера сегодняшнего дня до вечера 12 февраля. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 20 часов 10 февраля до 20 часов 12 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Отметим, что на этой неделе синоптики прогнозировали сильное похолодание и метель на Среднем Урале.

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