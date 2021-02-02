В Екатеринбурге задержали автомеханика, подозреваемого в ограблении ломбарда на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Автомеханик из Екатеринбурга пытался ограбить один из ломбардов, расположенных в Орджоникидзевском районе города. Похитить золотые изделия ему помешал случайный свидетель. Позже личность злоумышленника установили правоохранители.



Как сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД, происшествие произошло вечером 4 февраля, мужчина попросил работника ломбарда показать выставленные на продажу золотые браслеты. Когда продавец достала лоток с украшениями, злоумышленник выхватил два золотых изделия и попытался скрыться. Случайный свидетель происшествия догнал грабителя, отобрал у него похищенное и вернул в ломбард.



После обращения сотрудницы ломбарда в дежурную часть сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 15 установили личность и задержали подозреваемого в хищении ювелирных украшений. Им оказался 46-летний автомеханик, ранее неоднократно судимый за кражу, мошенничество, грабеж и незаконный оборот наркотиков.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж».



Подозреваемый не стал отрицать причастность к содеянному и пояснил, что пошел на данный преступный шаг из корыстных побуждений, уточняют в УМВД по Екатеринбургу.