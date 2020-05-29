В Екатеринбурге утвердили эскизный проект благоустройства сквера у Дома художника

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Екатеринбурге утвердили эскизный проект благоустройства сквера у Дома художника, расположенного на улице Куйбышева, 97. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Проект, одобренный Советом по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга, разработан екатеринбургской компанией «ЛАИСС». Активное участие в реализации этой инициативы принимает фонд «Город может», в совет которого входит бизнесмен Юрий Окунев, музыкант Владимир Шахрин и заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.



Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, территория возле Дома художника находится в запущенном состоянии — заросла дикорастущими и в большинстве своем аварийными деревьями, отсутствуют комфортные скамейки, урны, освещение.



Архитекторы предлагают обустроить в сквере пешеходные дорожки из гранитной брусчатки, провести современное антивандальное освещение, украсить здания Дома художника и элементы малых архитектурных форм оригинальной подсветкой. При этом сохранив располагающуюся по соседству стену старого дома из красного кирпича.



Согласно концепции ландшафтных дизайнеров «ЛАИСС», существующий зеленый каркас сквера будет обновлен неприхотливыми растениями, характерными для Среднего Урала. В посадках предполагается использовать яблони, сирень и спирею.



«Планировочное решение предполагает совмещение сразу нескольких функций: место отдыха горожан и гостей Дома художника, самих художников, а также зона для проведения мероприятий на открытом воздухе с сохранением транзитной функции для пешеходов», — резюмировала директор ООО «ЛАИСС» Марина Мурзина.



«В Екатеринбурге становится все больше успешных примеров, когда власть, бизнес и жители действуют сообща и объединяют усилия в решении задач по развитию города. Мы надеемся, что проект благоустройства сквера у Дома Художника будет реализован, и со своей стороны сделаем все, чтобы таких объединяющих, созидательных проектов в городе стало больше», — отметила Надежда Абакумова.



Как ранее сообщал УрБК, во время выступления перед депутатами гордумы новый глава муниципалитета Алексей Орлов анонсировал поддержку всех проектов, которые будут направлены на создание современной городской среды в Екатеринбурге.