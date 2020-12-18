В 2020 году застройщики УрФО привлекли 166 млрд рублей для финансирования жилищного строительства

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. На 1 января 2021 года в Уральском федеральном округе (УрФО) заключено 235 кредитных договоров проектного финансирования между банками и застройщиками на сумму 166 млрд руб. Об этом сообщает Уральское ГУ Банка России.



По данным регулятора, в 2020 году лимиты проектного финансирования застройщиков в УрФО увеличились в три раза.



«Банковские кредиты становятся основным источником финансирования жилищного долевого строительства. Причем текущий уровень наполняемости счетов дает строителям возможность пользоваться кредитами на выгодных условиях. Средняя процентная ставка по действующим договорам проектного финансирования с застройщиками в Уральском федеральном округе на 1 января 2021 года составила 2,96%», — говорит начальник Экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.



Наибольшее число договоров проектного финансирования в строительстве в 2020 году было заключено в Свердловской области. Застройщики и банки подписали 86 таких договоров на сумму 64 млрд руб. В Тюменской области строители заключили 79 договоров на сумму 68 млрд руб. В Челябинской области — 32 договора на 13 млрд руб.



Общее количество эскроу-счетов, открытых жителями УрФО в 2020 году, превысило 32 тысячи. За год это показатель вырос в шесть раз. Сумма средств на таких счетах увеличилась в семь раз, до 89 млрд руб.



Как сообщал УрБК, в Свердловской области жители открыли в банках около 11 тыс. эскроу-счетов в долевом строительстве.