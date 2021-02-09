Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро вырос на 4 коп.

УрБК, Москва, 10.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 26,66 коп., до 73,85 руб., курс евро вырос на 3,98 коп., до 89,56 руб.