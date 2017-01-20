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Вчера, 15:14

На Среднем Урале за год на производстве погибли 49 человек

Руководитель государственной инспекции труда в Свердловской области Федор Кравцов в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что в прошлом году на производстве погибли 49 жителей региона.

«Количество несчастных случаев на производстве за год сократилось на 13% (с 263 до 229). Число тяжелых несчастных случаев снизилось на 11% (со 198 до 176). Количество смертельных случаев уменьшилось на 26%. Общее число погибших работников сократилось на 18% и составило 49 человек», — отмечает Ф. Кравцов.

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