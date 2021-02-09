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Вчера, 15:09

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 459 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. По состоянию на 10 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 108 тыс. 403 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 9 февраля число безработных составляло 108 тыс. 862 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 459 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,11%.

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