Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 459 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. По состоянию на 10 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 108 тыс. 403 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 9 февраля число безработных составляло 108 тыс. 862 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 459 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,11%.

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