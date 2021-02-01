Препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с 14 улиц Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Сегодня днем коммунальные службы Екатеринбурга работают над расчисткой и вывозом снежных масс с Ново-Московского тракта, улиц Завокзальной, Армавирской, Вилонова, Начдива Онуфриева, Чкалова, Шаумяна, Громова, Большакова, Бахчиванджи, Кировградской, Тепличной, Шефской.



Как сообщает пресс-служба администрации города, уборка снега также пройдет в районе гостиницы Marins Park Hotel, переулка Мельковского и остановки «40 лет ВЛКСМ».



В процессе вывоза снежных масс на указанных участках улично-дорожной сети будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия.



«Транспорт, мешающий уборке города от снега, будет эвакуирован», — сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Городские власти обращаются к жителям Екатеринбурга с просьбой отнестись к принимаемым мерам с пониманием, исключив парковку автотранспортных средств вдоль обочин и в «парковочных карманах» на обозначенных участках.