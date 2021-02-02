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Сегодня, 13:05

В Свердловской области выявлено 287 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 10 февраля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 73 тыс. 664 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 171. За сутки из больниц выписаны 296 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 66 тыс. 440 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 14 тыс. 494 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 012 тыс. 710 человек. За сутки зарегистрировано 536 летальных случаев (всего 78 тыс. 134), выздоровели 22 тыс. 575 человек (всего 3 млн 516 тыс. 461).

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