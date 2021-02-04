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Сегодня, 12:04

Оборот предприятий общепита РФ в 2020 году сократился на 20,7%

Оборот предприятий общественного питания в России в январе-декабре 2020 года составил 1 трлн 350,3 млрд руб., что на 20,7% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Росстат.

В Свердловской области оборот предприятий общепита в прошлом году сократился на 31,2%.

Отметим, что в начале февраля 2021 года губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев снял ограничения с заведений общепита на работу в ночное время.

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