Предприятие ОК «РУСАЛ» в Свердловской области обязали выплатить 291 млн рублей за складирование отходов в Краснотурьинске

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Арбитражный суд Свердловской области обязал ОАО «СУАЛ» (предприятие входящее в группу ОК «РУСАЛ») выплатить 291 млн руб. в качестве компенсации за негативное воздействие на окружающую среду.



О решении суда по иску Росприроднадзора на своей странице в Instagram сообщила глава ведомства Светлана Радионова.



«5 лет, 6 месяцев и 5 дней. Столько времени длилось судебное разбирательство по делу ОАО «СУАЛ». На днях, наконец, судом было вынесено решение: компания должна выплатить государству 291 млн руб.», — написала С. Радионова.



На странице в популярном приложении руководитель службы по надзору в сфере природопользования С. Радионова также пишет, что ОАО «СУАЛ» с 2015 года избегало своих обязательств по плате за НВОС. Компания намеренно затягивала судебный процесс. И за эти пять лет государство потеряло миллионы рублей.



Как ранее сообщал УрБК, в 2015 году Арбитражный суд Свердловской области обязал предприятие ОАО «СУАЛ» (филиал «БАЗ-СУАЛ») выплатить 293 млн 801 тыс. 131 руб. департаменту Росприроднадзора по УрФО в качестве компенсации за загрязнение окружающей среды.



По мнению Росприроднадзора, предприятие ОК «РУСАЛ» незаконно размещало отходы производства и потребления в объеме 63,25 тыс. т в Краснотурьинске.



На БАЗе тогда сообщали, что намерены обжаловать решение суда.