Коммунальные службы Екатеринбурга ликвидируют аварию на водопроводе в микрорайоне Уктус

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы ликвидируют аварию, которая произошла на водопроводе в частном жилом секторе в микрорайоне Уктус.



«В настоящее время авария устраняется специалистами МУП «Екатеринбургэнерго». Течь на трубе устранена, продолжаются работы на запорной арматуре диаметром 50 мм», — сообщает пресс-служба администрации города.



В муниципалитете уточняют, что порыв произошел на трубе горячего водоснабжения, переданного в муниципальную собственность Насосным заводом в сентябре 2020 года в ветхом состоянии.



«После устранения аварии образовавшаяся наледь будет ликвидирована силами балансодержателя водопровода», — говорится в сообщении.