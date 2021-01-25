Коммунальные службы Екатеринбурга ликвидируют аварию на водопроводе в микрорайоне Уктус

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы ликвидируют аварию, которая произошла на водопроводе в частном жилом секторе в микрорайоне Уктус.
«В настоящее время авария устраняется специалистами МУП «Екатеринбургэнерго». Течь на трубе устранена, продолжаются работы на запорной арматуре диаметром 50 мм», — сообщает пресс-служба администрации города.
В муниципалитете уточняют, что порыв произошел на трубе горячего водоснабжения, переданного в муниципальную собственность Насосным заводом в сентябре 2020 года в ветхом состоянии.
«После устранения аварии образовавшаяся наледь будет ликвидирована силами балансодержателя водопровода», — говорится в сообщении.
В Екатеринбурге 25 января около 07.00 произошла коммунальная авария на водопроводе, в результате которой оказались ...25.01.2021 В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на водопроводе остановлено трамвайное движение в микрорайоне ЖБИ
УрБК, Екатернбург, 25.01.2021. В Екатеринбурге 25 января около 07.00 произошла коммунальная авария на водопроводе, в ...15.04.2019 Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в Кировграде
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2019. Прокуратура Кировграда проводит проверку из-за коммунальной аварии, которая 13 апреля ...11.04.2019 В Артемовском из-за аварии 85 жилых домов и три детских сада остались без холодной воды
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2019. В Артемовском из-за аварии 85 многоквартирных жилых домов, три детских сада, школа и ...28.01.2011 Коммунальная авария на улице Походной в Екатеринбурге, оставившая без воды более 1 тыс. человек, ликвидирована
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2011. Крупная коммунальная авария в Екатеринбурге, оставившая без воды более 1 тыс. человек, ...