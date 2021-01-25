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Коммунальные службы Екатеринбурга ликвидируют аварию на водопроводе в микрорайоне Уктус

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы ликвидируют аварию, которая произошла на водопроводе в частном жилом секторе в микрорайоне Уктус.

«В настоящее время авария устраняется специалистами МУП «Екатеринбургэнерго». Течь на трубе устранена, продолжаются работы на запорной арматуре диаметром 50 мм», — сообщает пресс-служба администрации города.

В муниципалитете уточняют, что порыв произошел на трубе горячего водоснабжения, переданного в муниципальную собственность Насосным заводом в сентябре 2020 года в ветхом состоянии.

«После устранения аварии образовавшаяся наледь будет ликвидирована силами балансодержателя водопровода», — говорится в сообщении.

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