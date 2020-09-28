Жителя Екатеринбурга приговорили к 9 годам лишения свободы за хищение иномарок на общую сумму 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего местного жителя, который обвинялся в хищении пяти иномарок с целью дальнейшего сбыта. Суммарный ущерб от противоправных действий злоумышленника составил порядка 6 млн руб.



Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном и особо крупном размерах».



Как сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД, хищения автомобилей произошли в период с июля 2019 по март 2020 года.



«Злоумышленник с помощью специального оборудования отключал противоугонную систему приглянувшегося автомобиля, запускал двигатель и уезжал. После он сбывал похищенный транспорт третьим лицам и распоряжался криминальными доходами по своему усмотрению», — говорится в сообщении.



Мужчина был задержан в марте 2020 года на месте так называемого отстойника, куда временно помещалась очередная угнанная машина. В результате операции, проведенной при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, фигурант был задержан на территории гаражного комплекса на улице Коммунистической.