На Среднем Урале число выявленных случаев ОРВИ выросло за неделю на 5%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области за пятую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 027 случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 5,7%, выше прошлой недели на 5%.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ муниципальными округами (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны Туринский, Богданович, Режевской, Талицкий городские округа.
Отмечается, что в Екатеринбурге за указанный период зарегистрировано 14 тыс. 863 случая заболевания ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 5,3%, но выше уровня прошлой недели на 6%.
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