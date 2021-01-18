В Челябинской области количество киберпреступлений в 2020 году выросло на 68%

УрБК, Челябинск, 10.02.2021. По итогам 2020 года в Челябинской области на 26% выросло количество случаев мошенничества, на 68% — киберпреступлений, на 131% — фальшивомонетничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Помимо этого, за прошлый год было зарегистрировано 812 коррупционных преступлений, что на 8,4% больше по сравнению с 2019 годом, из них 43% связаны со взяточничеством.



В то же время в 2020 году на 4,8% сократилось количество зарегистрированных преступлений. Меньше было совершено убийств, краж, грабежей, разбоев и угонов.



Отметим, что в Свердловской области за 10 месяцев 2020 года в два раза к уровню прошлого года выросло количество мошенничеств, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий.