Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 51,6 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. По итогам января 2021 года средние потребительские цены на молоко в Свердловской области выросли с 51,35 до 51,63 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Первоуральске стоимость молочной продукции за месяц выросла с 48,36 до 49,41 руб. за литр, в Серове — с 51,35 до 55,47 руб., в Нижнем Тагиле — с 54,66 до 54,85 руб., в Каменске-Уральском — с 48,79 до 48,87 руб. В Екатеринбурге молоко подешевело с 51,81 до 51,06 руб.