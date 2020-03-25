УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

В правительстве РФ рекомендовали регионам увеличить число рынков, ярмарок и торговых объектов

УрБК, Москва, 09.02.2021. Субъектам РФ рекомендовано увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов. Соответствующее распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабмина, для содействия работе розничных рынков и ярмарок региональным властям необходимо выделять удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов.

Кроме того, документом уточняется, что субъектам РФ необходимо обеспечить максимальную доступность уже существующих торговых точек для покупателей, а также увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов.

«Места с наиболее высокой проходимостью нужно выделить для тех, кто продает продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства», — сообщается на сайте правительства РФ.

На принятие соответствующих нормативных актов и информирование граждан о новых возможностях розничной торговли региональным властям отведено два месяца. Предполагается что по итогам этой работы будут устранены излишние административные барьеры, в том числе ограничения по ассортименту продукции.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.03.2020 Минпромторг РФ предписал региональным властям не отменять ярмарки

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. Министерство промышленности и торговли РФ обязало регионы увеличить число ярмарок. ...

12.09.2016 Правительство РФ подписало постановление о поддержке розничных продуктовых рынков

УрБК, Москва, 12.09.2016. Председатель правительства РФ России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно ...

11.03.2015 Минпромторг предлагает упростить организацию нестационарной торговли в России

УрБК, Москва, 11.03.2015. Минпромторг России предлагает упростить организацию нестационарной и мобильной торговли. Об ...

25.12.2013 Правительство Свердловской области утвердило регламент проведения ярмарок

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2013. Правительство Свердловской области приняло постановление, регламентирующее деятельность ...

25.01.2013 Оборот розничной торговли в Екатеринбурге в 2012 году превысил 600 млрд рублей

610 млрд руб. составил оборот розничной торговли в Екатеринбурге в 2012 году. Впервые в истории города преодолена ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности
Архив новостей
Февраль 2021 (230)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18