В правительстве РФ рекомендовали регионам увеличить число рынков, ярмарок и торговых объектов

УрБК, Москва, 09.02.2021. Субъектам РФ рекомендовано увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов. Соответствующее распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



Как сообщается на сайте кабмина, для содействия работе розничных рынков и ярмарок региональным властям необходимо выделять удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов.



Кроме того, документом уточняется, что субъектам РФ необходимо обеспечить максимальную доступность уже существующих торговых точек для покупателей, а также увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов.



«Места с наиболее высокой проходимостью нужно выделить для тех, кто продает продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства», — сообщается на сайте правительства РФ.



На принятие соответствующих нормативных актов и информирование граждан о новых возможностях розничной торговли региональным властям отведено два месяца. Предполагается что по итогам этой работы будут устранены излишние административные барьеры, в том числе ограничения по ассортименту продукции.