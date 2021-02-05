Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонного мошенника более 2,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Злоумышленник выманил у жителя Екатеринбурга более 2,7 млн руб. под предлогом возврата денег, потерянных им на электронной бирже.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, мужчина обратился в полицию в феврале с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. По его словам, неизвестный обманным путем завладел принадлежащими ему 2,7 млн руб.



При этом выяснилось, что в 2017 году екатеринбуржец инвестировал на одной из торговых площадок около 3 тыс. долл. США с целью получения прибыли. Однако некоторое время спустя площадка прекратила свою деятельность, а его счет был заблокирован.



В сентябре 2020 года заявителю позвонил неизвестный и представился сотрудником фирмы, которая занимается возвратом денег с фондовых площадок. Звонивший сказал потерпевшему, что на его счету находится 57 тыс. долл. США, и пообещал вернуть эти средства. Для этого заявителю якобы нужно было возместить задолженность по «замороженному» счету.



Потерпевший согласился оплатить необходимую сумму и в течение нескольких месяцев 2020 года переводил на счета мошенников денежные средства в сумме более 2,7 млн руб. После того как злоумышленник перестал выходить на связь, мужчина понял, что его обманули.



Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.



Как ранее писал УрБК, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд руб., из которых только 66 млрд руб. жители страны перевели лжесотрудникам банков.