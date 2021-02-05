УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:02

Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонного мошенника более 2,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Злоумышленник выманил у жителя Екатеринбурга более 2,7 млн руб. под предлогом возврата денег, потерянных им на электронной бирже.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, мужчина обратился в полицию в феврале с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. По его словам, неизвестный обманным путем завладел принадлежащими ему 2,7 млн руб.

При этом выяснилось, что в 2017 году екатеринбуржец инвестировал на одной из торговых площадок около 3 тыс. долл. США с целью получения прибыли. Однако некоторое время спустя площадка прекратила свою деятельность, а его счет был заблокирован.

В сентябре 2020 года заявителю позвонил неизвестный и представился сотрудником фирмы, которая занимается возвратом денег с фондовых площадок. Звонивший сказал потерпевшему, что на его счету находится 57 тыс. долл. США, и пообещал вернуть эти средства. Для этого заявителю якобы нужно было возместить задолженность по «замороженному» счету.

Потерпевший согласился оплатить необходимую сумму и в течение нескольких месяцев 2020 года переводил на счета мошенников денежные средства в сумме более 2,7 млн руб. После того как злоумышленник перестал выходить на связь, мужчина понял, что его обманули.

Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

Как ранее писал УрБК, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд руб., из которых только 66 млрд руб. жители страны перевели лжесотрудникам банков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 17:23 Житель Верхней Пышмы перевел телефонным мошенникам 2 млн 375 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Екатеринбурге очередной жертвой телефонных мошенников стал житель Верхней Пышмы 1951 ...

05.02.2021 Телефонные мошенники похитили у жительницы Екатеринбурга 390 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Очередной жертвой мошенников в Екатеринбурге стала местная жительница 1969 года ...

09.12.2020 В Екатеринбурге пенсионер лишился 1 млн рублей после разговора с телефонными мошенниками

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Еще одним пострадавшим от действий телефонных мошенников стал 75-летний житель ...

19.11.2020 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотруднику Росздравнадзора более 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. Жительница Екатеринбурга перевела 2 млн 574 тыс. руб. предполагаемым мошенникам, ...

28.10.2020 Житель Екатеринбурга перевел лжесотрудникам банка 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2020. Телефонные мошенники похитили у 53-летнего жителя Екатеринбурга почти 3,2 млн руб., ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности
Архив новостей
Февраль 2021 (230)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18